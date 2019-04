Basket under 13, Polisportiva Bozzano: esordio vincente nella fase a orologio

BRINDISI - Dopo il Campionato Regolare, “ Fase ad orologio” anche per la squadra femminile Under 13 della Polisportiva Bozzano Basket Brindisi. E la “parola” vibrante, altisonante, stimolante, è sempre la stessa: “vincere”.

Le “Guerriere”, nella prima partita della “Fase ad orologio” presso il Tensostatico del quartiere Sant’ Angelo, vincono contro le ragazze del Pink Bari (54 a 52), facendo un passo in avanti verso le semifinali under 13.

La squadra barese, determinata sino all’ultimo in una partita molto combattuta, è stata già battuta due volte dalla nostra Polisportiva nel campionato regolare. E quando l’ appuntamento si presenta difficile e complicato, esce fuori puntualmente la grande “ verve agonistica” e forza di volontà di capitan Saponaro e compagne e della Polisportiva, senza soluzione di continuità tra Under 13 e Under 14 .

Una vittoria sofferta ma meritata , contro una squadra di livello( sotto il profilo tecnico e agonistico) tra l’ altro ben rinforzata con l’ arrivo in rosa in questa “fase ad orologio” di un’ importante atleta foggiana.

Ed ancora una volta, insieme al grande lavoro del coach Rosaria Balsamo e di tutto lo staff tecnico - dirigenziale, è stato molto importante, “ suggestivo”, appagante, il tifo del pubblico, delle famiglie che con tanti sacrifici seguono le proprie ragazze.