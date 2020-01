Basket, Final Eight: la Happy Casa se la vedrà con Sassari

BRINDISI- Sarà la Dinamo Sassari l’avversaria che la Happy Casa Brindisi affronterà nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia in programma a Pesaro dal 13 al 16 febbraio 2020.

La squadra biancoazzurra si è piazzata al settimo posto della classifica a fine girone di andata, trovandosi nella parte di tabellone assieme all’altro accoppiamento tra Brescia e Cremona.

Questo il tabellone completo:

1 SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA vs 8 UMANA REYER VENEZIA

4 AX|ARMANI EXCHANGE MILANO vs 5 VANOLI CREMONA

2 BANCO DI SARDEGNA SASSARI vs 7 HAPPY CASA BRINDISI

3 GERMANI BRESCIA vs 6 POMPEA FORTITUDO BOLOGNA

I biglietti sono già in vendita sui circuiti Vivaticket in abbonamento per la tre giorni di basket o nella vendita delle singole giornate. Road to Pesaro! #ForzaBrindisi