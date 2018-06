Basket: Giorgia Amatori convocata al raduno della nazionale Under 15

BRINDISI - Dopo una stagione strepitosa e ricca di grandi soddisfazioni che ha visto le ragazze della VoloRosa Basket Brindisi campionesse regionali nelle categorie U16F e U18F, la partecipazione alle fasi nazionali per la categoria U16, mentre sono in corso le fasi nazionali del campionato 3x3 FIBA in quel di Castellana Grotte, una notizia inorgoglisce lo staff VoloRosa: il Settore Squadre Nazionali Giovanili in occasione del raduno della nazionale U15F che si svolgerà a Pesaro dal 15 al 18 luglio e del successivo Torneo dell'Amicizia previsto dal 19 al 23 luglio a Nizza, ha convocato la nostra atleta Giorgia Amatori al raduno di preparazione per la manifestazione che si svolgerà in Francia ,con la presenza delle nazionali della Grecia della Spagna oltre delle padrone di casa.

La convocazione giunge durante il percorso giovanile dove la giovane brindisina si è messa in mostra tra le migliori giocatrici del Trofeo delle Regioni e delle Finali Nazionali Under 16F, svoltesi a Costa Masnaga(Lecco) e risultando tra le migliori giocatrici nelle classifiche individuali.

Questa convocazione è un giusto premio anche per gli allenatori che hanno seguito la crescita della "biondina mancina", da Michele Lotito, con cui ha iniziato il minibasket, a Mauro Potenza della MensSana Mesagne, con cui ha vinto due titoli regionali nonostante giocasse in un campionato maschili, alla nostra Annarita Pagliara che continua il suo processo di maturazione tecnica e fisica.

Un'altra soddisfazione per Giorgia è stata che a dargli la notizia della convocazione è stata il suo idolo Marzia Tagliamento, la brindisina campionessa d'Italia con Schio. Un augurio da tutti noi e che magari un domani le due brindisine potessero giocare insieme.