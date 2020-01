Uno straniero in più: Happy Casa Brindisi passa alla formula 6 più 6

BRINDISI - Giovedì della scorsa settimana la New Basket Brindisi ha proceduto nei termini previsti da regolamento, a liquidare somma di 40 mila euro a titolo di “luxory tax” in Federazione, per procedere alla modifica della formula attuale del 5+5, adottata ad inizio stagione agonistica, a quella del 6+6 che prevede l’utilizzo di sei giocatori stranieri in campionato.

Di conseguenza fin dalla prossima partita di campionato coach Vitucci potrà avere a disposizione completa Dominique Sutton, e schierarlo con gli altri americani Banks, Brown, Thompson, Stone e Martin, già facenti parte del roster attuale.

L’ulteriore sforzo compiuto dalla società conferma la volontà di completare un roster già abbastanza competitivo per fare fronte a tutti gli obiettivi possibili, che vanno dalla partecipazione alle prossime Final Eight di Pesaro, alla fase di qualificazione della Champions League ed alla possibilità di centrare ancora il traguardo dei play off scudetto.

L’ampliamento più qualificato del roster conseguirà la maggiore disponibilità di “lunghi” e di conseguenza porterà ad una ulteriore diminuzione di minutaggio di impiego di Antonio Giannuzzi, il pivot di Happy Casa che attualmente ha molte richieste da parte di società di Lega Due che ambiscono a vincere il campionato.