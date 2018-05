Basket, l'Olimpia Mesagne alle finali nazionali anche con la categoria "Ragazzi"

MESAGNE - L’Olimpia Mesagne, dopo la qualificazione degli Under 10, passa il turno verso le finali nazionali del centro sportivo italiano anche con la categoria "Ragazzi" (nati 2004/2005). Le finali nazionali si disputeranno a Cesenatico dal 27 giugno al 1 luglio 2018.

La società sportiva mesagnese, ha conquistato prima il titolo provinciale e, nelle finali regionali di San Michele Salentino, ha avuto la meglio sul Parabita, Galatina e Bari. La formazione dell’Olimpia, rappresenterà in Romagna la città di Mesagne con ben due formazioni, in attesa della finale regionale "Allievi" dove sarà ancora protagonista.

Un bel risultato per la società sportiva mesagnese che nel corso della stagione ha già conquistato i titoli di campioni regionali Under 10 e Under 14, mettendo in cassaforte tutti i titoli provinciali giovanili di pallacanestro disponibili. Questi i nomi dei campioni regionali Under 14: Patrizio Federico, Guadalupi Jacopo, Scalera Carmelo, Longo Alberto, Palazzo Tomas, Mazzeo Paolo, Fanelli Francesco, Panico Marco, Iaia Martin, Rosato Danyel, Padula Carmelo,Attanasi Riccardo, Falcone Filippo, Iaia Dennis, Dell’Atti Gabriele. Allenatore Angelo Capodieci.