Basket, playoff per la C: la Dinamo sfida Trani al Palazumbo

BRINDISI - Esordio casalingo per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi nella poule promozione per l’accesso in serie C. La formazione di coach Santini sfida la Fortitudo Trani che ha superato, la scorsa settimana, la Pavimaro Molfetta per 87-77.

In casa brindisina c’è tanta voglia di rivalsa e soprattuttol’occasione è ghiotta per portare a casa la prima partita di questi play off. Il fattore campo è un vantaggio da non trascurare anche perché, in trasferta, sarà dura riuscire a fare bottino pieno. Per la Dinamo Brindisi tutti abili e arruolati con il solo Francesco Ferrienti che risente ancora di un fastidioso problema muscolare che gli ha impedito di giocare dopo 3 minuti del match contro la Virtus Molfetta.

La squadra di coach Corvino (che ricordiamo da giocatore in tante sfide al PalapEntassuglia) arriva carica all’appuntamento brindisino dopo l’esordio vincente di sabato scorso. Il play Di Lauro, la guardia Logoluso (top scorer dei suoi nella regular season) e l’ala Barbella hanno realizzato ben 69 punti nella partita precedente e sono avversari da sottoporre a marcatura particolare.

I baresi sono giunti terzi al termine della stagione regolare ma a soli 2 punti di distacco dal vertice. Una partita quindi che dovrà essere affrontata con grinta e determinazione feroce. Di sicuro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni con i tantissimi tifosi della Dinamo curiosi di vedere i propri beniamini in questa prima uscita casalinga nei play off promozione.

Palla a due alle ore 18 di sabato 10 marzo presso il PalaZumbo di via dei mille per una partita che può valere più dei 2 punti in palio.