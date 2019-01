Basket, Polisportiva Bozzano: a gonfie vele le under 13 e under 14

BRINDISI - La Polisportiva Bozzano Basket Brindisi non si ferma mai, tra le ragazze under 14 e quelle under 13, impegnate nei rispettivi campionati. Determinazione, motivazioni, grinta, continuità, sono le caratteristiche messe in campo anche dalla rappresentativa under 13, giovedì pomeriggio, nella quarta partita di campionato vinta in trasferta, 78 a 15 , contro le ragazze pari grado del San Vito.

Una prova eccellente( l’ ennesima) da parte di tutte le atlete a disposizione del coach Rosaria Balsamo( guidate in campo da Luna Saponaro), a dimostrazione tra l’ altro del fatto che in un sport complesso come il basket contano soprattutto compattezza e organizzazione.

Enorme la soddisfazione del coach : “ Le nostre ragazze stanno crescendo di partita in partita, anche sotto l’ aspetto atletico, del resto vedo quotidianamente come si allenano ed impegnano, compatibilmente alle altre esigenze e alla vita famigliare. Il campionato è ancora lungo, ma la continuità di risultati da estrema fiducia e convinzione “.

Soddisfazione espressa anche dal preparatore – mental coach Luciano Esperti, che rimarca concetti che vanno oltre il discorso puramente agonistico : “La nostra realtà è come una famiglia, dove ci si confronta ogni giorno, si dialoga, si sviluppano idee e si lavora in tutti i dettagli sia sull’ aspetto fisico e sia su quello psicologico. Forza guerriere biancoazzurre”.