Basket: Premio Pignataro ed Antonio Errico entrano nella famiglia Dinano

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che Eupremio Pignataro sarà il responsabile del minibasket della società.

Premio (come affettuosamente viene chiamato dagli amici), è un volto molto conosciuto in città negli ambiti della palla a spicchi. Schivo, riservato, si avvicina come tanti al basket disputando vari campionati regionali. Passato al settore federale, entra nella CIA Brindisi arrivando ad arbitrare sino alla serie C.

Lasciato il fischietto inizia l’attività di tecnico ed è tra i primi a frequentare il corso di mini basket sotto la guida del responsabile nazionale Prof. Maurizio Mondoni. Organizza il minibasket dell’allora Pallacanestro Brindisi che disputa il campionato di serie A per poi passare al settore giovanile. Con la Nuova Pallacanestro Brindisi e l’Azzurra Brindisi raggiunge diverse finali Nazionali. Diventato tecnico di base collabora con diverse società della città. E’stato anche responsabile Provinciale Fip del settore mini basket dove, nella sua gestione, riesce anche a organizzare il mini basket on the road nel parco Cesare Braico.

Tra i riconoscimenti ricevuti la Targa Speciale del CONI come Dirigente con attività ultraventennale. La Dinamo Basket Brindisi ringrazia Premio per aver accettato l’invito a lavorare con la nostra società nella creazione della Dinamo Basket School che si prefigge di avviare i ragazzi della nostra città alla disciplina della pallacanestro. Una “scuola di basket” che vuole essere anche scuola di vita e che si avvarrà della competenza e passione di coach Antonio Errico, allenatore di lungo corso che seguirà personalmente i ragazzi della scuola nello svolgimento delle attività.

La nascita della Dinamo Basket School vuole significare l’inizio di nuovo percorso per la nostra società che concentrerà sforzi e risorse per sviluppare il centro di mini basket nella speranza di veder crescere futuri campioni ma soprattutto ragazzi desiderosi di crescere in un ambiente sano e stimolante a contatto anche con i giocatori della prima squadra.