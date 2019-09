Basket, avventura in C Silver per la New Virtus Mesagne: "Vogliamo stupire"

MESAGNE- Il parquet di via Udine ha ospitato il quinto Memorial “Uccio Guarini”, amichevole pre-season disputata contro la Cestistica Ostuni di coach Coco Romano, occasione per presentare al pubblico lo staff tecnico e il roster della New Virtus Mesagne, che militerà nel campionato 2019-20 di serie C Silver di pallacanestro.

Tra gli ospiti della serata il sindaco Toni Matarrelli e l’assessore allo Sport, Roberto D’Ancona.

Tangibile è l’entusiasmo dimostrato dal presidente Ivano Guarini, dal capitano della New Virtus, Fabio Guarini già alla guida della squadra dal campionato di serie D, e da coach Enrico Curiale che ha spiegato le peculiarità di un roster quasi tutto mesagnese che vanta i nomi di chi ha calpestato i parquet italiani come Romeo Trionfo, chi ha il cuore gialloblù dagli anni '90, Gigi Risolo, chi ritorna alla maglia d'origine, Danilo Crovace, e Gabriele Orlandino, dalla rosa dell'Happy Casa Brindisi. Una squada pronta alle nuove sfide stagionali con l'obiettivo di disputare i play-off.

Roster New Virtus Mesagne: Fabio Guarini, Danilo Crovace, Andrea Gualano, Gabriele Orlandino, Francesco Tortorella, Romeo Trionfo, Pierluigi Risolo, Paolo Cani, Alessio Crusi, Andrea Gallo, Gabriele Gallo, Alessandro Lucariello, Riccardo Palmisano, Stefano Turco, Gianmarco Zullo

Coach: Enrico Curiale

Preparatore atletico: Cosimo Dellimauri