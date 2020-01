Una super Happy Casa fa la voce grossa anche a Brescia

BRINDISI - La Happy Casa non si ferma più. La squadra di Vitucci si impone con una grande prestazione sul parquet della Leonessa Brescia, conquistando la terza vittoria consecutiva (82-86). In casa della terza forza del campionato, distante adesso appena due lunghezze, la New Basket ha disputato una partita di gran carattere.

L'incontro è stato costantemente sul filo dell'equilibrio. Gli ospiti, sostenuti anche oggi da decine di tifosi, hanno avuto un approccio migliore rispetto al roster di Vincenzo Esposito, chiudendo il primo quarto sul + 7 (15-22). Nel secondo quarto l'inerzia del match si è spostata dalla parte della Leonessa, che ha chiuso la prima metà di gara con un punto di vantaggio (41-40).

Nel terzo quarto i padroni di casa, trascinati da Abass Abass (autore di 20 punti) hanno tentato di prendere il sopravvento, ma Brindisi ha avuto la forza di restare in partita, arrivando all'ultim quarto con uno svantaggio di quattro lunghezze (66-62). Negli ultimi 10 minuti si è vista una grande Happy Casa. Con autorevolezza e personalità la Stella del Sud ha portato a casa due punti che consolidano il quarto posto, in coabitazione con Cremona.

Stone (autore di 22 punti) è stato il grande protagonista della serata. Sutton (11 punti), al rientro dopo l'infortunio, ha dato un contributo importante. Banks (19) ha fatto, come al solito, la sua parte. Significative anche le prestazioni di Gaspardo (7) e Zanelli (6). Con il vento in poppa, la Happy Casa martedì prossimo, alle ore 18, sfiderà gli ungheresi del Falco, con l'obiettivo della qualificazione al round 16 di Champions League. Sabato prossimo, anticipo di lusso al PalaPentassuglia (20.30), dove la Happy Casa affronterà Milano, cercando di bissare lo storico successo conquistata all'andata al Forum di Assago.