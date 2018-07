Basket, Serie C: Danilo Liuti confermato assistant coach della Dinamo Brindisi

BRINDISI - Sarà ancora Danilo Liuti l’assistente allenatore della Limongelli Dinamo Basket Brindisi nel prossimo campionato di C Silver. Per Danilo un vero atto d’amore dal momento che è l’unico dello staff tecnico che collaborerà per il terzo anno consecutivo con la nostra società.

Danilo si è dimostrato, negli scorsi campionati, non solo un valido assistente ma un vero uomo spogliatoio grazie al suo carattere sempre gioviale e il suo carisma che ne fanno un vero leader in campo e fuori dal pitturato.

Preparato e competente può vantare, nel suo curriculum, anche l’aver svolto il ruolo di assistant coach con la Futura Basket Brindisi che disputò il campionato di serie A/2 femminile. A Danilo il più grosso in bocca al lupo per la prossima stagione da parte di tutta la società Dinamo Brindisi.