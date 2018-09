Basket, Serie C: lanciata la tessera #Amicidelladinamo

BRINDISI - Anche nel prossimo campionato di Serie C Silver la Dinamo Basket Brindisi proporrà la tessera #Amicidelladinamo che tanto successo ha avuto nella passata stagione. Diverse le novità; innanzitutto le tipologie, gold supporter e silver supporter.

La gold , al prezzo di 100 euro regalerà un completo da gioco ufficiale con possibilità di personalizzare lo stesso mentre, per la tessera silver (50 euro il costo), vi sarà in omaggio una splendida t-shirt #amicidelladinamo. A tutti i sottoscrittori della tessera saranno garantiti degli sconti sino al 20 % negli esercizi commerciali che aderiranno al nostro progetto.

E, per chi verserà il proprio contributo attraverso un bonifico bancario, la possibilità di usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Questa iniziativa cosi voluta anche dai tantissimi tifosi Dinamo vuole legare ulteriormente la società ai propri supporter in una stagione che si presenta entusiasmante e con tante squadre molto attrezzate che compongono il nostro campionato.

Inoltre, la Dinamo Basket Brindisi, anche per la prossima stagione ha inteso non far pagare nessun biglietto di ingresso ai propri beniamini lasciando la libertà, a chi volesse farlo, di contribuire attraverso la sottoscrizione della tessera a tutte le incombenze societarie.

E intanto la prima squadra continua ad allenarsi in palestra in attesa della prima amichevole che sarà disputata, con orario da confermare, sabato 15 settembre presso il Palazumbo di Brindisi contro il Basket 1963 Francavilla che disputerà il campionato di C Gold e che lo scorso anno ha disputato i play off promozione per l’accesso in serie B.