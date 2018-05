Basket, Serie D: Antonio Cristofaro è il nuovo coach della Dinamo Brindisi

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che Antonio Cristofaro è il nuovo allenatore per la stagione agonistica 2018/19. Antonio, classe 1970, muove i primi passi nel basket nel vivaio dell’Azzurra Brindisi mettendo in mostra, sin da subito, le sue ottime doti di giocatore e di grande lottatore. Partecipa a 4 finali nazionali giovanili tra le quali quella di Trieste nella stagione 87/88 con al fianco compagni di squadra del calibro di Giancarlo Giarletti, Paolo Della Corte e Giuseppe Tamborrino.

Da senior disputa ben 12 campionati di serie B tra Brindisi, Mesagne e Lecce. Da circa 10 anni Antonio è uno degli allenatori del settore giovanile della New Basket Brindisi dimostrando grandi doti tecniche e umane a contatto con ragazzi di diverse età. Può vantare 3 titoli regionali con gli U14,U15, e U16 e una finale nazionale a Bormio nel 2014 con gli Under 14. Nella scorsa stagione ha disputato, con la leva U18, una importante interzona.

La Dinamo e la Happy Casa Brindisi proseguono il percorso comune mirato al coinvolgimento e valorizzazione del settore giovanile NBB Junior.Già dalla scorsa annata la Dinamo Basket Brindisi ha stretto un rapporto di collaborazione divenendo ‘società satellite’,nel cui roster i promettenti atleti del vivaio biancoazzurro hanno avuto l’opportunità di crescere e migliorare disputando un campionato senior di livello. In quest’ottica di condivisione del progetto, il neo capo allenatore Antonio Cristofaro continuerà contestualmente a essere parte integrante del settore giovanile New Basket, seguendo la leva Under18 in tutte le proprie fasi.

Queste le prime dichiarazioni di coach Cristofaro: “Sono molto contento di poter allenare la Dinamo Brindisi perché è una società molto ben organizzata e desiderosa di far bene. Personalmente sono molto motivato e desideroso di iniziare questa avventura tra i senior dopo tanti anni di lavoro con le leve giovanili. Il vissuto di giocatore e le belle esperienze maturate ad allenare i ragazzi della New Basket Brindisi mi torneranno sicuramente utili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di questa mia nuova società.”