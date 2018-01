Basket, Serie D: la Dinamo Brindisi annichilisce la capolista Taranto

BRINDISI - La più bella Limongelli Brindisi della stagione annichilisce la capolista Anspi S. Rita Taranto per 76-69. Una partita, quella disputata dai ragazzi di coach Santini, condotta dall’inizio alla fine con una grinta e una determinazione pazzesca. Un gioco corale in attacco e una difesa asfissiante sui loro frombolieri più pericolosi ha permesso ai giocatori della Dinamo di portare a casa, davanti al gremito PalaZumbo, una vittoria bellissima e importante.

Per il S.Rita Taranto la seconda sconfitta su 12 partite disputate nonostante, questa sera, i 26 punti di un inarrestabile Salerno e il solito lungo Marasovic che chiude a quota 17. Eppure in casa Dinamo vi erano assenze importanti. Tra tutte quelle dell’ala pivot Lorenzo Calò per influenza e quella del lettone Toms Upe appiedato per colpa delle lungaggini burocratiche relative al suo tesseramento.

Primo quarto

La Dinamo parte subito molto forte; 4 a 0 in un amen e 7-1 dopo 2 giri di lancette grazie ai canestri di Bove, Masi e Ferrienti. Gli ospiti provano ad arginare le folate offensive affidandosi al play Salerno e provando a servire il lungo Marasovic. La Dinamo in attacco è una macchina perfetta e la buona circolazione di palla mette in ritmo tutti i giocatori in campo. La tripla di capitan Dario spinge il vantaggio sul 24-11 costringendo coach Mineo a chiamare time out e a schierare in campo Lescot. Il colored tarantino non incide subito e i padroni di casa vanno al primo riposo dopo aver messo a segno ben 30 punti e subendone 16.

Secondo quarto

Nel secondo periodo è proprio Lescot ad aprire le danze; entrata canestro fallo e tiro libero successivo. I viaggianti provano con la difesa a zona ad abbassare il ritmo dei padroni di casa. Dopo 3 minuti (31-21) coach Santini chiama time out per ordinare i propri ragazzi mentre il solito Lescot a metà quarto porta il punteggio sul 32-25. Uno scatenato Walter Masi (top scorer dei suoi con 18 punti) mette una strepitosa tripla (37-27) ridando fiducia ai suoi mentre, sempre per la Dinamo, Orlandino prende il posto di Bove. Lo stesso under biancoazzurro infila la tripla del 45-31 prima che la sirena mandi tutti al riposo lungo sul 47-31.

Terzo quarto

Dopo la pausa il S. Rita prova ad accorciare le distanze giocando con una difesa più pressante e provando a giostrare in attacco con il trio Lescot, Salerno e Marasovic. Per la Dinamo, Andrea Longo mette la tripla del più 17 (50-33) con Marasovic che, nonostante la buona marcatura di Ferrienti e raddoppio sistematico di Ruggiero, trova il modo di segnare 4 punti (52-37). I brindisini, sempre con Orlandino, realizzano il massimo vantaggio sul 57-39 al sesto minuto e sembrano avere il controllo della partita in mano. A questo punto gli ospiti hanno una furente reazione e, con un break di 0-11si riportano sul meno 7 con i liberi di Marasovic (57-50) ad 1 minuto dal riposo. Alfredo Dario, dopo un’azione fallosa di un avversario, realizza i due liberi del 59-50 con il quale le squadre si siedono in panchina prima dell’ultima frazione.

Ultimo quarto

Nell’ultimo periodo è sempre Taranto a partite meglio. Marasovic realizza canestro e libero per il meno 6 (59-53) prima che De Giorgi, rientrato da pochi secondi in campo, spara una tripla dai 7 metri che fa impazzire il PalaZumbo. Nell’azione successiva, Ferrienti ne segna 2 da sotto per il nuovo più 11 (64-53) dopo 2 minuti mentre, il solito Salerno, risponde con una tripla pesante. La partita diventa accesa e dura. Le squadre sono stanche ma nessuno accenna a mollare.

Masi realizza per il 67-56 mentre Fanelli, in ombra sino ad allora, segna da sotto. Un dai e vai tra Ruggiero e Bove porta quest’ultimo a realizzare un facile sotto mano che vale il 71-60 a 3 minuti dalla fine. Il pubblico sostiene i propri beniamini e ancora Salerno, con il solito tiro dai 6.75 metri riporta il Taranto sul 72-66. Fanelli, dopo un fallo subito fa 1/2 dalla lunetta mentre, sul fronte opposto a 27 secondi dal termine, è più preciso capitan Dario che realizza entrambi i liberi a sua disposizione. Sono i punti della staffa che valgono la vittoria mentre la partita si chiude per 76-69 con il tripudio del pubblico presente.

La Dinamo Basket Brindisi vince contro i primi della classe e torna prepotentemente in corsa per un posto nei play off.

E domenica si gioca sul difficile campo di Francavilla Fontana. Con una nuova consapevolezza ma con la convinzione che solo giocando come stasera si può puntare in alto.

Tabellino

Dinamo Basket Brindisi – Anspi S. Rita Taranto 76-69 (30-16, 47-31, 59-50, 76-69)

Dinamo Brindisi: Ferrienti 15, Bove 8, Ruggiero 8, De Giorgi 7, Masi 18, Longo 6, Orlandino 6, Guadalupi n.e., Capoccia n.e., Dario 8. All. Santini

S. Rita Taranto: Zicari 0, Bifulco 0, Ragusa 0, Fanelli 8, Salerno 26, Sarli 0, Lescot 11, Gualano 6, Marasovic 17, Bitemi 0. All. Mineo

Arbitri: Rizzi, Pierri

