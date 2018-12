Basket under 13: la Polisportiva Bozzano espugna Massafra

BRINDISI - Ancora una vittoria per la Polisportiva Bozzano Basket femminile under 13 , allenata dal coach Rosaria Balsamo e diretta dal Presidente Cristina Carone.

Successo in casa del Massafra, nella terza giornata di campionato, in una partita sempre affrontata in scioltezza e in concretezza, con le brindisine agguerrite come sempre, pronte sin da subito a chiudere i conti di fronte ad una compagine che nulla ha potuto contro la nostra organizzazione di gioco.

Un 112 a 10 che non ha avuto storia, grazie anche ad un’ottima difesa . Da evidenziare le prestazioni di Luna Saponaro, Marzia Carbonella, Asia Ruggiero, con l’ottimo e convincente esordio della piccola Martina Caforio (classe 2008). “Le ragazze si sono impegnate molto duramente anche in questo periodo festivo - ha dichiarato il mental coach Luciano Esperti - e i risultati si sono visti in campo, quando le partite non sono assolutamente facili. Tutto lo staff, tecnico e dirigenziale, sta facendo un ottimo lavoro, in sinergia, lo ribadisco, con le famiglie che seguono da vicino le prestazioni delle loro ragazze”.

La Polisportiva Bozzano, non solo sport ma anche, in una giornata da ricordare, portare il proprio contributo e sostegno ai ragazzi talassemici, i bisognosi, verso il “ Tuffo di Capodanno” 2019 a Brindisi.