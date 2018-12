Basket under 14: la Polisportiva Bozzano si impone sul Pink Bari

BRINDISI - Polisportiva Bozzano Brindisi basket femminile under 13 e 14, due belle realtà nate da una scuola di vita e di sport che fa onore alla città di Brindisi e alla comunità. Proseguono gli appuntamenti agonistici, con le ragazze sempre motivate sotto il profilo morale ed agonistico e puntualmente supportate dallo staff tecnico- dirigenziale, non ci fermiamo mai.

Venerdì pomeriggio, presso il Palazzetto di Sant’ Angelo, le ragazze under 14, con una partita magistrale e sempre all’ attacco, hanno vinto contro il Pink Bari con il risultato di 69 a 21. Un confronto mai in discussione, in cui le nostre "guerriere” Brindisine hanno dato il meglio di sé dal primo all’ ultimo minuto, evidenziando un’ ottima condizione psico fisica.

Il campionato riprenderà con il nuovo anno ( il prossimo 9 gennaio), derby molto atteso con il Volorosa. Intanto, da lunedì, subito in palestra per prepararsi ad un evento molto atteso, l’ impegnativo Torneo Caroli Cup a Gallipoli dal 2 al 6 gennaio, a cui tra l’ altro parteciperanno due compagini greche.

Le under 14 avranno l’ occasione di scontrarsi contro squadre blasonate a livello nazionale come Reyer Venezia, Porto San Giorgio, Ragusa, Ad Maiorca Taranto, Bolzano, Cercola e Athena Roma. “Non mancheranno forti motivazioni e determinazione - ha affermato il mental coach Luciano Esperti , forza ragazze”.