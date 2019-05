Basket, fase a orologio under 14: la Polispotiva Bozzano rullo compressore

BRINDISI - Settimana intensa per le ragazze Under 14, ma soprattutto stagione “infinita” per la Polisportiva Bozzano , che sta facendo onore al basket giovanile, allo sport brindisino.

Lunedì scorso Vitali e compagne hanno vinto facilmente contro Tre Anelli Maglie nella fase ad orologio, mentre mercoledì pomeriggio hanno sfoderato la miglior prestazione stagionale vincendo per 85 a 52 contro il Santa Rita Taranto, in un Palamelfi gremito .

In queste due partite( ma come sempre avvenuto in questa stagione), si è visto un gruppo solido e determinato a raggiungere l’ obiettivo finale. Una bella realtà supportata anche dal grande entusiasmo delle famiglie e l’ impegno costante e quotidiano di tutto lo staff tecnico – dirigenziale.

Molto soddisfatta coach Rosaria Balsamo per la prestazione delle proprie ragazze, praticamente tutte a referto nel contesto delle due gare. Anche il preparatore Luciano Esperti ha avuto dalle “ Guerriere” ottimi riscontri sotto il profilo fisico, mentre la Presidentessa Cristina Carone, contenta, a fine gara ha ringraziato le proprie atlete e fatto i complimenti a tutti i genitori, sempre corretti e sportivi.

Con questa vittoria, la Polisportiva Bozzano Under 14 termina il campionato prima in classifica, accedendo alle semifinali. Ora occhi puntati sull’ Under 13 che giovedì affronta nella semifinale di andata, al Palazzetto di Tuturano, il Volorosa, un altro impegno difficile , ma pieno di stimoli e determinazione.