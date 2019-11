Basket Under 16: la Polisportiva Bozzano espugna Taranto

BRINDISI - Mercoledì scorso il riscatto per la Polisportiva Bozzano Basket femminile Under 16, dopo la sconfitta con le ragazze del Monopoli. In trasferta, le “guerriere” allenate da coach Rosaria Balsamo hanno vinto ( 63 – 71) contro la De Florio Taranto, partita per nulla facile che, puntualmente, ha evidenziato la grande “predisposizione” alle difficoltà delle nostre atlete in un torneo molto impegnativo.

Una grande e significativa partita , lottando con grinta su ogni pallone, soprattutto in fase difensiva , portando a casa due punti importantissimi per la classifica. Ma, come anche evidenziato nelle scorse stagioni, sono state compattezza e determinazione gli elementi fondamentali evidenziati dall’ intero roster, soprattutto nei momenti di difficoltà e cruciali dell’ incontro.

Il progetto della Polisportiva vede nella sinergia con le realtà (imprenditoriali e non solo) che lo sostengono, un punto importante per andare avanti e crescere, naturalmente anche in un contesto di collaborazione e relazione con l’ Amministrazione Comunale e le istituzioni. In quest’ ottica, emblematica la collaborazione con la Gioielleria Nuzzo , che mette a disposizione delle ragazze le divise.

Ora, come previsto da calendario, ci sarà un turno di riposo per le “ guerriere”, ma nel frattempo si continuerà a lavorare in palestra per affrontare al meglio le prossime gare. Il team della Presidentessa Cristina Carone scenderà in campo il prossimo 27 novembre , dove ospiterà tra le proprie mura amiche Ad Maiora Taranto.

Ma la Polisportiva Bozzano Basket non è solo “Under 16 ; il 20 novembre partirà il campionato delle ragazze Under 14 ( con la partecipazione anche delle Under 13 ), facendo tappa tra l’ altro anche a Matera .Appuntamento dunque il 20, al Palamelfi contro il Ruvo .