Attanasi Academy, due primi e un secondo posto al Nazionale Csen

Un' altra trasferta conclusa con successo in quel di Roma: al Campionato nazionale Csen bella prova dei tre atleti in gara dell'Attanasi TaeKwonDo Academy: primi posti sul podio per Yuri Elia e Matteo Romanelli, e un secondo posto per Lorenzo De Giorgi. Diversi i conteggi subiti dagli avversari: sia Yuri che Matteo hanno concluso due incontri prima del limite. Mentre Lorenzo non ha potuto disputare la finale per un forte contusione al quadricipite,ma si rifarà presto. Imporrtante il ruolo dell'allenatore in seconda maestro Damiano Perrone. sempre attento a seguire e sostenere la squadra. Un TaeKwonDo bello, tecnico, pulito ed agonistico, quello messo in mostra dagli atleti brindisini a Roma, e ora si festeggia con lo sguardo alla prossima gara con modalità competitive.