Biglietti in vendita per Brindisi-Pistoia: speciale abbonati al prezzo di 8 euro

BRINDISI - La squadra biancoazzurra non vuole smettere di vincere e convincere nel momento d'oro che sta vivendo da ormai diversi mesi e in particolare in questo scoppiettante inizio di 2019. La vittoria allo scadere a Trento per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e il prestigioso successo sui campioni d'Italia in carica dell'Olimpia Milano, hanno proiettato la squadra di coach Vitucci a 18 punti in classifica, nelle zone di alta classifica.

Il prossimo match interno al PalaPentassuglia sarà domenica 10 febbraio dopo le due trasferte consecutive di Pesaro e Sassari. Un altro episodio a cui non si può mancare in questa splendida stagione sportiva di Lega A.

Happy Casa-Pistoia

A partire dalle ore 17:00 di lunedì 21 gennaio è possibile acquistare i biglietti per assistere al match in programma domenica 10 febbraio alle ore 20:45.

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato presso:

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:00 | mar-sab 09:30-13:00 e 16:30-20:00)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

Promo abbonati

Si comunica che in occasione della prossima partita interna, gli abbonati potranno acquistare un biglietto al costo di €8,00 nei settori designati (a partire dalla categoria n.6).

Il biglietto acquistato non avrà alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potrà essere regalato e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

La promozione consente l’acquisto di un (1) biglietto per abbonamento emesso fino ad esaurimento posti a disposizione.

È obbligatorio esibire al personale addetto la tessera di abbonamento 2018/19 per poter sbloccare l'opzione del biglietto a propria disposizione al costo di 8 euro.