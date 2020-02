Brindisi-Andria: biglietti disponibili presso la sede del Club

BRINDISI - La Ssd Brindisi Football Club informa che per motivi logistici e di ristrutturazione i tagliandi per la gara Brindisi-Fidelis Andria, in programma oggi alle ore 15:00, presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi e valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, saranno in vendita esclusivamente oggi presso la sede del Club (sita in Via Benedetto Brin, n° 33) nei seguenti orari: 10:00-12:00; 13:45-15:00.