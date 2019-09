Derby a Casarano: a disposizione 60 biglietti per i tifosi del Brindisi

BRINDISI – Solo 60 tifosi del Brindisi potranno accedere al settore ospiti dello stadio Capozza di Casarano, per assistere alla gara in programma domenica prossima, alle ore 15, valevole per la terza giornata del campionato di Serie D. I biglietti, su disposizione della questura di Lecce, saranno nominativi.

La vendita sarà consentita a partire da oggi (12 settembre) sino alle ore 19:00 di sabato 14 novembre 2019, esclusivamente presso l’edicola “L’Ideario”, in Via Verona 30 (tel. 0831/516965).

Il costo del tagliando per i tifosi brindisini, previa identificazione degli stessi a mezzo di documento di identità, è di 10 euro I biglietti dovranno essere acquistati solo ed esclusivamente in prevendita in quanto non ci sarà vendita allo stadio. Su indicazione delle autorità preposte per l’ordine pubblico, si raccomandano i tifosi biancazzurri a giungere allo stadio “Giuseppe Capozza” già muniti di biglietto.