Basket: un 2019 da ricordare per la Polisportiva Bozzano Brindisi

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Polisportiva Bozzano sul bilancio di fine anno

Un anno importante per la Polisportiva Bozzano Basket Brindisi, fatto di successi sportivi, ma soprattutto di condivisioni, sinergie, emozioni ed esperienze ancora da raccontare. Una bella realtà che, ne siamo convinti, è importante anche per lo sport brindisino e il territorio, in un percorso umano - sportivo che intende valorizzare al meglio la voglia di fare basket e sport dei ragazzi, i loro obiettivi e speranze.

Una “ scuola di vita” che è soprattutto una “ famiglia”, grazie all’ impegno quotidiano e la passione messa in campo da tutto lo staff tecnico – dirigenziale . Sentimenti , emozioni ribadite nello scambio di auguri con le famiglie e le atlete avvenuto il 23 dicembre presso la palestra dell’ Istituto Nautico brindisino( una festa a cui, tra l’ altro, hanno partecipato le ragazze Under 18 che quest’ anno giocano in campionato con la maglia della società Galaxy Brindisi. )

Una bella serata in cui, tra l’ altro, ogni atleta ha ricevuto un piccolo pensierino, oltre ad un omaggio offerto da Nuzzo Gioielli ( lo ricordiamo, importante supporto in questa stagione sportiva per la nostra Polisportiva) che le ragazze ritireranno direttamente presso la goielleria.

Come detto, un anno importante che è praticamente terminato prima della pausa natalizia, tra i Tornei Under 14 - 13, e ora, nella stagione sportiva in corso, anche Under 16. Un anno che termina positivamente, con il secondo posto nel Campionato Under 16, nonostante gli infortuni che contiamo di recuperare per gennaio. E’ il momento dei primi bilanci, in questa stagione sportiva che comunque sarà importante, per il progetto di crescita professionale e soprattutto umana che stiamo portando avanti con le nostre Guerriere . Da segnalare, a dicembre, la vittoria nel derby brindisino contro il Volorosa, grazie all’ apporto di tutte le nostre atlete, soprattutto nel settore difensivo .

l Campionato Under 14 entrerà nel vivo , dopo le feste natalizie, con la partita del 7 gennaio contro l’ Ad Maiora Taranto. Mentre, per quanto riguarda l’ Under 16, si ricomincia il 14 gennaio contro i Delfini Monopoli. Sarebbe quasi inutile o banale ribadire la grande condivisione e sinergia nel nostro progetto tra lo staff tecnico, quello dirigenziale, la società, le nostre ragazze. Un mix “ esplosivo” che sta al centtro di ogni successo e risultato sportivo . Da segnalare, per quanto riguarda il settore tecnico, la presenza di Nicola Colucci, che si sta occupando del Mini Basket e rappresenta un valido sostegno e supporto al lavoro svolto da coach Rosaria Balsamo .