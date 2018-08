Blaz Mesicek lascia l'Happy Casa: "Rescissione consensuale"

BRINDISI - Si interrompe l’avventura in biancazzurro di Blaz Mesicek. Il talentuoso atleta, nato nel 1997 a Lubiana, ha rescisso il contratto che dal dicembre 2016 lo legava alla Happy Casa Brindisi. Non è escluso che la guardia ala possa far tornare nella sua Lubiana (Slovenia).

La rescissione, come comunicato dal sodalizio di contrada Masseriola, è stata consensuale. Mesicek ha disputato 39 gare ufficiali nell’arco di due stagioni.

“Al giocatore vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e la professionalità mostrata durante la sua permanenza in biancoazzurro, augurandogli un proseguimento di carriera ricco di soddisfazioni e successi”.