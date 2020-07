BoxeIaia: pausa estiva per l’iniziativa “Parliamone con Carmine”

Pausa estiva per l’iniziativa “Parliamone con Carmine”. Si sono fermate quindi con il 22esimo ospite le dirette nel corso delle quali il maestro Carmine Iaia ha dialogato, per tre volte alla settimana a partire dalle ore 22 in live streaming sulla pagina Instagram “boxeiaiabrindisi”, con un interlocutore diverso per ogni appuntamento.

Il progetto, nato proprio da una idea del maestro maturata durante il periodo del “lockdown” dovuto all’emergenza sanitaria, aveva avuto inizio lo scorso 27 aprile con la diretta d’esordio che aveva visto protagonista il giornalista brindisino Nico Lorusso. Finalità dell’idea quella di affrontare, con tutti gli ospiti, i più disparati argomenti inerenti l’attualità con gli effetti sulle varie categorie sociali, professionali, istituzionali e ovviamente sportive della emergenza pandemica nonchè gli aspetti psicologici legati alla stessa.

Personaggi a tutto tondo per le interessanti chiacchierate con il fondatore della Boxe Iaia che ha scambiato opinioni anche con il pugile professionista Antonio Santoro, l’Assessore allo Sport del Comune di Brindisi Oreste Pinto, il maestro olimpionico gruppo sportivo Forze Armate di Roma Alessio Di Savino, il Presidente del Comitato Regionale Pugilato Puglia e Basilicata Nicola Causi, l’imprenditore di Pompei Rosario Africano, il giornalista Remo D’Acierno, il maestro della nazionale di Boxe delle Olimpiadi di Atlanta ‘96 e Sidney 2000 Biagio Zurlo, la Psicologa e Psicoterapeuta Francesca Giannone, l’esperta di Economia e Management Wilma Sardanelli, l’economista Marco Bruni, il consigliere nazionale della Federazione Pugilistica Italiana Fabrizio Baldantoni, la Biologa Nutrizionista Sharon Monaco, la giornalista brindisina ideatrice del blog “Vieni a viaggiare in Puglia” Carmen Vesco, il maestro della BeBoxe di Copertino Francesco Stifani, il capogruppo di Forza Italia del Consiglio Comunale di Brindisi Roberto Cavalera, il parroco della chiesa Cattedrale di Brindisi Don Mimmo Roma, il consulente finanziario Diego D’agnano, la pluri campionessa italiana europea e mondiale di boxe Simona Galassi, il calciatore brindisino vice campione del mondo ‘Usa 94 Antonio Benarrivo, la cantante e violinista Chiara Conte, il maestro della Boxe Livorno Donato Salvemini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dirette Instagram di “Parliamone con Carmine” torneranno a settembre 2020, con il maestro Carmine Iaia che promette novità e sorprese per quella che sarà ufficialmente l’edizione autunnale.