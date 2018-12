Brindisi, altro colpo: preso il centrocampista De Pasquale

BRINDISI – Il Brindisi Fc ingaggia anche il centrocampista Pasquale De Mattia (classe 1996), dopo i tesseramenti dell’esterno Michele D’Angelo e del difensore centrale Carlo Zizzi. De Mattia ha un curriculum di tutto rispetto. Dopo gli esordi calcistici fra le file dei Giovanissimi del Brindisi. Passato nel settore giovanile del Prato. Sempre con la maglia del Prato ha fatto il suo esordio in Lega Pro, per poi disputare quattro stagioni in Serie D con Grosseto e Pianese.

Lo scorso anno, fra le file del Grosseto, ha militato nel campionato d’Eccellenza. I primi mesi dell’attuale stagione agonistica lo hanno visto impegnato con la maglia del Foiano, nel campionato di Eccellenza. Nel 2014 venne nominato fra i migliori giovani centrocampisti della Serie D.

Questo trittico di acquisti arriva alla vigilia della gara contro l’Unione calcio Bisceglie che oggi pomeriggio (alle ore 15) andrà in scena allo stadio Fanuzzi, nell’anticipo della 15esima giornata del campionato d’Eccellenza pugliese. I biancazzurri, reduci da due sconfitte consecutive contro Casarano e Barletta, sono chiamati al riscatto.

