“Call coach”: parte la rubrica di coach Vitucci live su instagram. Bulleri primo ospite

Distanti ma uniti. Questo il pensiero ricorrente che attraversa da nord a sud l’Italia intera in lockdown da un mese e mezzo circa. Numerose sono state e saranno le iniziative intraprese per colmare il gap del distanziamento sociale anche da mancanza di pallacanestro, sport amato e seguito da milioni di italiani.

La Happy Casa Brindisi e coach Frank Vitucci, annunciano l’inizio del nuovo format live su Instagram per rimanere a contatto con i propri tifosi e appassionati del mondo a spicchi. A partire da domani, 22 aprile, l’allenatore biancoazzurro ospiterà un personaggio storico del basket brindisino, e non solo, per analizzare diversi temi sul passato, presente e futuro chiacchierando in compagnia dei followers NBB.

Lo special guest di mercoledì 22 - a partire dalle ore 18:00 sul canale instagram @happycasabrindisi e @frankvitucci - sarà Massimo Bulleri, capitano della New Basket Brindisi dal 2013 al 2015 e figura storica nel panorama cestistico nazionale.

Ex giocatori, allenatori e addetti ai lavori si alterneranno in due dirette a settimana durante questo periodo di quarantena e mancanza da basket giocato. Di volta in volta verranno svelati gli ospiti invitati da coach Frank Vitucci e dalla Happy Casa Brindisi. Non resta che collegarsi, seguire la diretta e scrivere le domande e curiosità ai diretti interessati.