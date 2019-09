Marino e Montaldi piegano il Grumentum (2-1): Brindisi da solo in testa

BRINDISI – Il Brindisi batte anche il Grumentum (2-1) e resta da solo in vetta al campionato di Serie D, girone H, giunto oggi alla quinta giornata. Partita di grande sofferenza e a tratti spettacolare quella andata in scena allo stadio Fanuzzi, davanti a poco più di mille spettatori. I biancazzurri dopo mezzora sono avanti 2-0, grazie alle reti messe a segno da Marino e Montaldi. Ma proprio quando la partita sembre mettersi in discesa, gli uomini di mister Olivieri subiscono la rete del Grumentum.

Nella ripresa i padroni di casa abbassano il baricentro, subendo l'iniziativa dei lucani. Ma Marino & co. tengono duro e conquistano tre punti preziossissimi, perchè regalano, come detto, il primario in solitaria, in virtù delle sconfitte rimediate dal Fasano contro il Gelbison e dal Taranto contro il Sorrento. Adesso i biancazzurri, a quota 12 punti (quattro vittorie e una sconfitta), sono davanti allo stesso Gelbison di una lunghezza.

Primo tempo

Orfano degli esterni Escu (infortunato) e Corbier (squalificato), mister Olivier schiera sulle fasce Galiano, a destra, e Boccadamo, a sinistra, in una difesa a quattro completata dai centrali Fruci e Ianniciello. A centrocampo, Marino a dettare gli schemi, in una inedita linea a quattro con Mosca e Ancora sulle fasce e D’Ancora nel ruolo di mezz’ala. In attacco, spazio alla coppia Montaldi Sorrentino.

La prima conclusione in porta arriva al 10’m ma Catinali fa appena il solletico a Lacirignola, che agguanta la sfera senza affanni. Ma è il Brindisi a sbloccare la partita al 14’, con una prodezza balistica di Marino, che riceva la palla da Sorrentino al limite dell’area di rigore, disorienta un avversario con una finta e scocca un tiro che si insacca all’incrocio dei pali, là dove il portiere Donini non può arrivare.

Il Grumentum sviluppa le sue azioni principalmente sulla fascia sinistra, dove Falco, di gran lunga il giocatore più tecnico fra le file dei campani, mette in difficoltà Galiano. Ma il Brindisi ha la partita in mano e al 30’ raddoppia con il bomber Montaldi, che di testa, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, trafigge Donini.

La partita a questo punto sembra mettersi in discesa per il Brindisi, ma al 32’ la difesa biancazzurra si distrae e Cavalieri ne approfitta, realizzando di testa, quasi dalla linea di fondo, il gol del 2-1. Il Brindisi accusa il colpo e dopo aver sfiorato il 3-1 con Montaldi, concede altre due occasioni gli ospiti (la prima a Falco, la seconda a Catinali). In entrambe le circostanze, Lacirignola devia sul fondo.

Il Brindisi torna a farsi vedere al 39’, quando Fruci non riesce a inquadrare la porta sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Poi la palla finisce fra i piedi di Montaldi, il cui tentativo di ribadire in rete la palla vagante nel cuore dell’area, viene neutralizzato da Donini. Un vivacissimo Montaldi, al 45', costringe Donini a una deviazione sul fondo. Con questa azione, di fatto, si chiude il primo tempo.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, la squadra di mister Finamore torna in campo con piglio deciso. I padroni di casa cercano di gestire il vantaggio, ma abbassano troppi ll baricentro. Ma al 20' il Brindisi spreca un'occasione d'oro per realizzare la rete del 3-1, quando Sorrentino, solo al centro dell'area di rigore, calcio di prima intenzione a botta sicura, centrando la traversa. aL 25', Olivieri dà più sostanza al centrocampo, inserendo Masocco al posto di Sorrentino. In campo anche Maglie al posto di un Mosca poco propositivo.

Il Grumentum mette pressione al Brindisi. Sulla destra, Galiano non riesce a contenere Falco. Al 35'. Lacirignola respinge una conclusione ravvicinata di Matinata. Il Brindisi continua a subire l'iniziativa del Grumentum, senza correre particolari pericoli. Al 42' Masocco, dal limite dell'area, calcia debolmente addoso a Donini.L'arbitro dà ben sette minuti di recupero. Ma 49' Masocco si divora, solo davanti al portiere avversario, l'occasione del 3-1. E' questo l'ulttmo brivido della partita. Dopo il fischio finale, i biancazzurri festeggiano insieme ai tifosi il primo posto. Domenica prossima dovranno difendere il primato in casa dell'Andria, sul neutro di Gravina.

Tabellino

Brindisi – Grumentum 2-1

Brindisi: Lacirignola, Galiano (Lombardo dal 40' st), Boccadamo, Fruci, Ianniciello, Marino, Sorrentino (Masocco dal 25' st), D’Ancora (Merito dal 41' st), Ancora, Mosca (Maglie dal 24' st), Montaldi (Granado dal 47' st). A disp. Marrino, Montaldi, Pizzolato, Dario, Capone, Toure, Masocco, Lombardo, Merito, Semiao. All. Olivieri

Grumentum: Donini, Cecci, Dubaz, Catinali, Carrieri, De Gol, Falco (Pellegrini dal 37' st), Lobosco (Matinata dal 9' st), De Luca (Martinez Suddai dal 9 st), Agresta (Potenza dal 29' st), Cavalieri (Cirelli dal 18' st). A disp. Russo, Buonocuore, Cirelli, Larocca, Losavio, Martinez, Matinata, Pellegrini, Potenza. All. Finamore

Arbitro: Abdoulaye Diop di Trevigliom coadiuvato dagli assistenti di linea Spataro di Rossano e Marucci di Rossano

Marcatori: Marino (Br) al 15’ pt ; Montaldi (Br) l 31’ pt; Cabalieri (Gru) al 32’ pt

Note: Circa mille spettatori al Fanuzzi, fra cui una decina di tifosi giunti da Val d'Agri

