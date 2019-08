Scontri dopo il derby, Brindisi: “Ferma condanna per quanto avvenuto”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Brindisi Fc riguardanti i violenti tafferugli verificatisi mercoledì 21 febbraio, dopo la partita Brindisi-Foggia.

La Ssd Brindisi Fc, in riferimento agli scontri avvenuti al termine dell’incontro di calcio Brindisi – Foggia, disputatosi mercoledì 21 agosto 2019 - gara valevole per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D 2019/20 – si dissocia da ogni forma di violenza ed esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto. La SSD Brindisi FC crede fermamente che lo sport debba essere concepito come veicolo di condivisione, aggregazione e partecipazione.