Calcio, Brindisi: capitan Dino Marino un altro anno in biancazzurro

BRINDISI – E’ stato il faro e il leader carismatico della squadra che lo scorso anno ha conquistato la promozione nel campionato di Serie D. La riconferma era scontata. Oggi è arrivata l’ufficialità. Capitan Dino Marino vestirà anche nella stagione 2019/2020 la maglia del Brindisi Fc. La firma sul contratto è stata apposta oggi (giovedì 18 luglio) in sede. Nato a Napoli, prima dell’approdo a Brindisi ha disputato tre ottime stagioni al Francavilla in Sinni, in serie D.

Cresciuto nel vivaio del Lecce, a 16 anni viene rilevato dall’Inter dove, dopo tre anni ad altissimi livelli nel campionato Primavera, debutta in serie A e gioca anche in Coppa Italia. Successivamente si traferisce all’Arezzo (serie B), per poi passare alla Pro Patria (C1), dove rimane per tre stagioni. Poi Sud Tirol (C2), Ostuni (serie D), Copertino, Racale, Galatina e Virtus Francavilla (Eccellenza). La riconferma di Marino si aggiunge a quelle di altri due perni della rosa della passata stagione: i difensori Fruci e Ianniciello.

Nella giornata odierna è stata annunciata anche una new entry: il tesseramento dell’esterno sinistro Niccolò Lioce, classe 2001, proveniente dal Vieste, che farà parte del pacchetto under.