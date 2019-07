Brindisi Fc: arriva anche la conferma del portiere Pizzolato

BRINDISI - Altra gradita riconferma per il Brindisi, che ormai ha chiuso il cerchio sull’organico in vista della stagione 2019/2020. Anche l’anno prossimo la porta biancazzurra sarà difesa da Giorgio Pizzolato, classe 1995, fra i protagonisti della promozione in Serie D. Il portierone si è aggregato al ritiro di Sturno.

Cresciuto nel settore giovanile del Trapani calcio, è stato poi ceduto al Foggia; nel suo curriculum due stagioni con il San Severo in Eccellenza e serie D; nel 2013, ha avuto la convocazione della Nazionale Italiana di serie D; nel 2014/15 con il Brindisi in serie D; 2015-2016 S.C. Marsala in serie D; 2016-2017 Real Avola in Eccellenza; 2017-2018 Paceco in serie D; lo scorso anno è partito per il ritiro con la squadra del Tre Fiori FC, club più titolato della Repubblica di San Marino, con la quale ha avuto la possibilità di disputare da protagonista quattro partite in Europa League.

