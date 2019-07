Brindisi: arriva anche l’esperto attaccante Gennaro Sorrentino

BRINDISI - Altra pedina nell’attacco del Brindisi. Dopo Ancora e Montaldi, approda in biancazzurro un altro giocatore con una vasta esperienza nel campionato di Serie D. Si tratta di Gennaro Sorrentino, nato nel 1988 a Torre del Greco. La scorsa stagione ha militato fra le file del Rezzato. In Serie D ha indossato le maglie di Portici, Giulianova, Viribus, Santuri, Marcianise, Montalto, Gelbison, Matera, Trani, Battipagliese, Herculaneum, Sarno, Campobasso, Ippogrifo e in serie C con la Sangiovannese.

Con questo ulteriore innesto l’organico, per quel che riguarda gli over, è ormai al completo, salvo ulteriori ritocchi. A breve verrà completato anche il parco under. E tutto pronto, insomma, per il ritiro di Sturno (Avellino), che inizierà sabato 27 luglio.

