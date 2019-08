Dal vivaio del Catania al Brindisi: ingaggiato l'under Escu

BRINDISI - Il Brindisi Fc ha tesserato l’ under Escu Ibrahim. Nato il 13 gennaio del 2001, originario del Gambia, Escu è un esterno basso mancino, con notevoli propensioni offensive. Cresciuto nell’Asd Katane Soccer, durante il Torneo delle Regioni del 2016, si è messo in mostra come uno degli attaccanti più interessanti tra le fila della rappresentativa Giovanissimi siciliana.

In rossoblù è cresciuto moltissimo ed ha cambiato ruolo, finendo per essere impiegato in difesa sull’out di sinistra, in una posizione più arretrata, sempre con licenza di offendere. Nel Catania si è ben disimpegnato sia nell’Under 17, che nella Berretti, arrivando ad essere convocato anche in prima squadra in occasione della gara di Coppa Italia contro il Catanzaro, vinta dai giallorossi per 2-1