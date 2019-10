Calcio, Juniores: Brindisi corsaro a Palmi, decide Palazzo

Nella quinta giornata di andata del Campionato Nazionale Juniores girone M, il Brindisi si impone per 1-0 sul campo della Palmese. A decidere l’incontro è una rete siglata da Palazzo all’11’ della seconda frazione di gioco: il calciatore numero 9 ha ricevuto un cross e ha effettuato un tiro che si è infilato alla destra del portiere, complice anche una deviazione della difesa avversaria.

Ecco le dichiarazioni di mister Piscopiello, al termine del match, ai microfoni del sito ufficiale del Brindisi FC: «Vittoria voluta a tutti i costi e ottenuta con grande merito da tutti i miei ragazzi. Di stretta misura, ma sicuramente poteva essere più larga se fossimo stati più cinici sotto porta. Pali e traverse ci hanno impedito di fare più di una sola realizzazione contro una Palmese che in verità non merita i soli 3 punti che ha in classifica. Ho fatto delle variazioni di modulo sostanziali passando da un 4-3-3 troppo spregiudicato al 3-5-2 più accorto, visti i troppi gol presi, ma anche offensivo nello stesso tempo.

A questo proposito devo fare i complimenti a due ragazzi che finora avevano trovato poco spazio ma che si son fatti trovare prontissimi, ossia Ambrosio e Luca Rubino. I complimenti del mister della Palmese sulla qualità del gioco espresso dalla mia squadra sono la gratificazione migliore per un allenatore e devo dire di avere ragazzi eccezionali che stanno seguendo pedissequamente tutto ciò che stiamo dando loro, io e tutto il mio staff. Ulteriore soddisfazione nella giornata odierna, per me e per il nostro direttore Mario Bassi, viene anche dalla convocazione in prima squadra del nostro centravanti Gabriele Rondini, classe 2001. Concludo dedicando questa vittoria a tutti i nostri ragazzi infortunati che ci sono sempre vicini, anche nei momenti di difficoltà, li aspettiamo al più presto».

Il tabellino

Campionato Nazionale Juniores girone M - 5^ giornata di andata - Data e ora: 12.10.2019, 16:30 - Campo Comunale “G. Lopresti” - Palmi

PALMESE-BRINDISI 0-1

Marcatori: 11’ st Palazzo (B).

PALMESE: Langellotti, Oliviero, Migliorini, Furci (34’ st Nicolò), Malagreca (35’ st Chattabi), G. Todaro (24’ st Ferraro), Todaro L. (1’ st Lanni), Masaneo, Cutri, Barrese, Zito. A disposizione: Zoccali, Mattiani, Castaldo, Barbaro, Caridi. All. Cotronei.

BRINDISI: Mennella, Ambrosio, Fabiano, Odone (36’ st P. Rubino), Miceli, De Luca, L. Rubino, Pedone, Palazzo, Carbone, Torraco (32’ st Russo). A disposizione: Passante, Papadia, Casalino, Arigliano, Lacirignola. All. Piscopiello.

Arbitro: Sig. Benito Saccà - sezione di Messina; 1° Assistente: Sig. Angelo Celestino - sezione di Reggio Calabria; 2° Assistente: Sig. Giuseppe Barbaro - sezione di Reggio Calabria.

Ammoniti: Ianni, Oliviero (P).

Espulsi: /

Note: corner 3-4; recupero 0' pt, 5' st; circa 100 spettatori.