Juniores: il Brindisi si fa riprendere due volte. Pari a Casarano

BRINDISI - La Juniores di mister Piscopiello, nell’esordio in campionato contro i pari età del Casarano, impatta con un rocambolesco 2-2. La formazione biancazzurra si porta in vantaggio al 26’ del primo tempo con Darboe: su azione da corner è il classe 2000 ad insaccare all’incrocio dei pali con una traiettoria velenosa.

Il pareggio rossazzurro arriva sul finire della prima frazione, direttamente su punizione, con un sinistro a giro di Buongiorno. Nella ripresa gli adriatici rimettono la freccia con Rondini che si invola nell’area di rigore avversaria e fulmina Coluccia con una rasoiata all’angolino. La rete del definitivo 2-2 giunge a dieci minuti dal termine con un colpo di testa vincente di Cannoletta. Queste le dichiarazioni di mister Piscopiello al termine della partita: «È stata una gara molto tirata, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre.

Occasioni da una parte e dall’altra, anche se c’è il rammarico di essere passati per ben due volte in vantaggio e non aver chiuso prima la partita. Clamorosa l’occasione di testa nel primo tempo, solo davanti al portiere, di De Luca nel primo tempo e di Rondini nella seconda frazione. Anche il Casarano ha avuto le sue buone occasioni e quindi alla fine reputo che il 2-2 sia il risultato più giusto. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista caratteriale che presuppone bene per il futuro. Si sono affrontate due belle squadre che faranno bene in futuro. Bravi ancora a tutti i ragazzi».

Il tabellino

Campionato Nazionale Juniores – 1^ giornata di andata - Data e ora: 14.09.2019, 16:00 – Campo Sportivo “Heffort Sport Village” (Parabita)

CASARANO-BRINDISI 2-2

Marcatori: 26’ pt Darboe (B), 43’ pt Buongiorno (C), 25’ st Rondini (B), 25’ st Cannoletta (C).

CASARANO: Coluccia, D’Andria (29’ st Tecci), Marcuccio, Spedicato, Tamborrino, Arnisi, Buongiorno (38’ st Felline), Piccinno (1’ st Giaffreda), Vantaggiato (27’ st Toma), Pennetta, Malerba (1’ st Cannoletta). A disposizione: Rolli, Simone, Contaldi, Maniglio. All. Sergio Volturo.

BRINDISI: Mennella, Carbone, Giovane (32’ st Ambrosio), Darboe, Fabiano, De Luca, Arigliano (44’ st L. Rubino), Piscopiello, Rondini (40’ st Palazzo), Russo (6’ st Torraco), Pedone. A disposizione: Passante, Papadia, Miceli, Casalino, P. Rubino. All. Salvatore Piscopiello.

Arbitro: Sig. Giorgio Caldararo - sezione di Lecce; 1° Assistente: Sig. Gianmarco Spedicato - sezione di Lecce; 2° Assistente: Sig. Giacomo Scorrano - sezione di Lecce.

Ammoniti: /

Espulsi: /

Note: recupero 0' pt, 3' st; circa 200 spettatori.