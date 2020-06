Brindisi. Al circolo della vela in corso di svolgimento "Le settimane azzurre 2020"

BRINDISI - Nelle acque del porto di Brindisi, su iniziativa del circolo della vela, sono in corso di svolgimento le “Settimane Azzurre 2020”. Si tratta di corsi estivi dedicati ai ragazzi, neofiti della vela, di età compresa tra i 6 ed i 18 anni. I corsi si svolgono presso il porticciolo turistico “Marina di Brindisi” e nel prospiciente “Stadio del Vento”. Hanno avuto inizio lo scorso 15 giugno e si concluderanno a metà agosto. L’obiettivo primario delle “Settimane Azzurre” è quello di diffondere lo sport della vela, così come quello di promuovere tra i giovani (e nelle rispettive famiglie) la “cultura del mare” ed il rispetto dell’ambiente marino e della natura, nonché l’importanza della sostenibilità ambientale e lo spirito di squadra che sostiene lo sport della vela. Non meno importante la consapevolezza, che si acquisisce anche praticando la vela, che gli accadimenti della vita dipendono dalle nostre scelte individuali. Di seguito le scuole vela estive del Brindisino.

