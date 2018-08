Brindisi Fc: Adriano Dell'Agnello nuovo segretario. "Grazie a Giansante"

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc Comunica che, dopo anni di proficua collaborazione con il segretario Franco Giansante, si è consensualmente interrotto tale rapporto. La società, nel ringraziarlo per la sua disponibilità e per quanto ha fatto per il bene del Brindisi, gli augura buona continuazione.

Intanto la stessa Società ha affidato l’incarico fin qui ricoperto dal Giansante al giovane Adriano Dell’Agnello, nativo di Brindisi. Quest’ultimo si è laureato in Management dello Sport con tesi in diritto sportivo, diplomato con il massimo dei voti come collaboratore della Gestione Sportiva presso la Lnd di Roma, ed iscritto al relativo Albo della Figc. E’ stato prima Team Manager e poi Segretario del settore giovanile della Virtus Francavilla Calcio. La Ssd Brindisi F.C. gli augura un buon lavoro.