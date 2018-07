Brindisi Fc: dalla serie D arriva l'esperto centrocampista Marino. Confermato Iaia

BRINDISI – Ancora un colpo di mercato per il Brindisi Fc. Il sodalizio biancazzurro ha annunciato l’ingaggio del centrocampista centrale Dino Marino, classe 1985.

Nato a Napoli, proviene da tre ottime stagioni sportive al Francavilla in Sinni in serie D. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, a 16 anni viene rilevato dall’Inter dove, dopo tre anni nella Primavera risultando il migliore giocatore d’Italia, debutta in serie A e gioca anche in coppa Italia. Successivamente si traferisce all’Arezzo in serie B, per poi passare alla Pro Patria in C1 dove gioca tre stagioni, con Sud Tirol in C2, con l’Ostuni serie D, Copertino, Racale, Galatina e Virtus Francavilla in Eccellenza. Come già riferito, le ultime tre stagioni in serie D con il Francavilla in Sinni.

Il Brindisi ha inoltre riconfermato il centrocampista Stefano Iaia classe 1995. Iaia Inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Città di Brindisi dove, nel 2013/14, debutta in serie D. Successivamente si trasferisce alla Virtus Francavilla, per poi passare al Novoli in Eccellenza, dove rimane per due stagioni divenendo una pedina molto importante dello scacchiere leccese. Tornato a Brindisi, si accinge a disputare il suo terzo campionato consecutivo. Lo scoro anno, risulta uno dei migliori, realizzando 6 reti.

