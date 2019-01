Brindisi Fc: De Luca convocato dalla nazionale under 18 Lnd

BRINDISI – Grossa soddisfazione per il settore giovanile del Brindisi Fc. Il talentuoso Samuele De Luca, classe 2001, punto di forza della formazione Juniores regionale allenata da mister Piero Caputo, su segnalazione degli osservatori del comitato regionale Puglia, è stato convocato per il raduno della rappresentativa nazionale Under 18 della Lega nazionale dilettanti.

La sessione di allenamento, agli ordini dell’allenatore Tiziano De Patre, è in corso di svolgimento presso il centro tecnico federale di Catanzaro, dove il calciatore si è recato con il segretario Adriano D’Agnello, in rappresentanza della società, che rivolge a Samuele un in “bocca al lupo”, per questa grande occasione sportiva.

