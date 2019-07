Brindisi: arriva l'argentino Montaldi, veterano della Serie D

BRINDISI – Il Brindisi piazza un importante colpo in attacco. Si tratta dell’esperto centravanti argentino Anibal Daniel Montaldi, classe 1980, veterano del campionato di Serie D. Approdato in Italia nel 2018, fra le file del Nardò, il sudamericano ha sempre giocato fra i Dilettanti con le maglie di Monopoli, Bisceglie, Audace Cerignola e Fasano, ad eccezione di tre stagioni in Eccellenza con Virtus Francavilla, Monopoli e Fasano.

Lo scorso anno ha disputato ben 3 incontro con il Fasano, andando a segno 10 volte. Nella sua carriera italiana ha realizzato quasi 100 gol, affermandosi come uno degli attaccanti più affidabili della categoria. A Brindisi troverà un altro compagno di reparto di grande esperienza come Cristiano Ancora, classe 1985, presentato ieri.

