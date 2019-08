Brindisi Fc: nuovo addetto stampa e nuovo responsabile marketing

BRINDISI - Il Brindisi Fc ha affidato l’incarico di responsabile ufficio stampa e comunicazione al dottor Eligio Galeone per la stagione sportiva 2019/20. Galeone, nativo di Grottaglie, dopo aver conseguito una Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e una Laurea specialistica in Informazione e Sistemi Editoriali, ha collaborato con testate giornalistiche nazionali come GianlucaDiMarzio.com e SkySport.it, svolgendo nel 2015 uno stage presso la redazione di Sky Sport 24. Dall’agosto 2017 al dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di addetto stampa nel Taranto FC.

Walter Miglietta è inoltre il nuovo responsabile marketing, ruolo che ha già ricoperto quattro anni fa con professionalità e sarà l’unico autorizzato alla vendita di spazi pubblicitari e merchandising del Brindisi FC. Lo stesso Miglietta, brindisino doc, ha già ricoperto in passato l’incarico di addetto stampa e responsabile marketing per la squadra biancazzurra.

“La Ssd Brindisi Football Club augura un sereno e proficuo lavoro ai due nuovi arrivati. Inoltre, il club ringrazia Sergio Pizzi per l’operato svolto con dedizione e professionalità nell’ufficio stampa biancazzurro, sottolineando che lo stesso continuerà a dare la sua preziosa collaborazione con diversi ruoli di rilievo all’interno del sodalizio del Brindisi”