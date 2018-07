Brindisi Fc: preso un esperto attaccante uruguaiano

BRINDISI - La Ssd Brindisi ha tesserato l’esperto attaccante uruguaiano Danilo Javier Peinado Lerena. Classe 1985, nato a Montevideo, dopo aver calcato i campi da gioco di Uruguay, Bolivia, Paraguay , Cina, Spagna ed El Salvador, è giunto recentemente in Italia dove ha giocato con il Legnago in Serie D.

Numerose le squadre in cui ha giocato: Defenor Sporting, Wanderers e Liverpool, (in Uruguay), Olimpia (in Paraguay), Oriente Petrolero (in Bolivia), Recreativo Huelva (in Spagna), Bella Vista (in Uruguay), Beijing BIT, Wuhan Zall FC e Sunray Cave (in Cina), Aguila (in El Salvador); ha fatto parte della nazionale Under 20 uruguaiana con la quale ha partecipato al campionato sudamericano U-20 2005 in Colombia. Peinado si è aggregato al gruppo che questa mattina è partito per il ritiro di Serino in provincia di Avellino.