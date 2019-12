Brindisi Fc, il mercato entra nel vivo: preso il difensore under Nardelli

BRINDISI – Comincia la campagna di rafforzamento invernale del Brindisi Fc. La società biancazzurra ha ufficializzato il tesseramento di Eugenio Nardelli, difensore centrale nato a Napoli nel 2001, cresciuto nel Settore Giovanile della Damiano Promotion. Il calciatore ha militato nelle giovanili di Teramo, Spezia, Juve Stabia e Virtus Entella, nella quale ha collezionato dieci presenze con la formazione Berretti riuscendo a debuttare in Prima Squadra nella scorsa stagione in una gara di Coppa Italia Serie C. All’inizio della corrente stagione sportiva, Nardelli ha vestito la maglia dell’Acr Messina nel girone I di Serie D.