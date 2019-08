Happy Casa: tutto pronto per la supercoppa Italiana e Basketball Champions League

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi formato 2019/20 è pronta ad aprire i battenti per una nuova, ricca e appassionante stagione sportiva che la vedrà inizialmente protagonista su tre fronti: Supercoppa Italiana, Serie A e Basketball Champions League.

I giocatori che faranno parte del roster a disposizione di coach Vitucci cominceranno ad arrivare a Brindisi nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche di rito alla presenza dello staff sanitario biancoazzurro. La preparazione atletica verrà programmata e coordinata dal preparatore fisico della prima squadra Marco Sist. L’appuntamento più atteso dell’estate è il “Memorial Elio Pentassuglia, giunto alla nona edizione.

Una nuova formula a tre squadre e tre partite in tre giorni, un vero weekend di grande basket internazionale dal 13 al 15 settembre in memoria di ‘Big Elio’. Al PalaPentassuglia la Happy Casa ospiterà i polacchi dell’Anwil Wloclawek e il team greco del Peristeri Athens.

Il giorno prima, giovedì 12 settembre, la prima squadra e lo staff al completo verranno presentati nello splendido scenario della Scalinata Virgilio, sul lungomare brindisino. Uno spettacolo senza paragoni andato in scena lo scorso anno volutamente riproposto dalla società in collaborazione con il Comune di Brindisi.

Gli impegni della preseason 2019/20

Visite mediche e raduno a Brindisi il 10 agosto Lignano 'BH Cup' a Lignano Sabbiadoro il 30/31 agosto; 30 agosto - ore 19.00: Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi; 31 agosto - ore 18.00: 3-4 posto; ore 20.15: finale. Torneo Città di Oristano il 7-8 settembre: (Sassari-Brindisi-BC Tartu e 4° squadra da definire)

Presentazione squadra il 12 settembre presso la Scalinata Virgilio; Memorial Pentassuglia a Brindisi il 13-15 settembre: 13 settembre ore 20.45 Happy Casa Brindisi-Anwil Wloclawek, 14 settembre ore 19.00 Anwil Wloclawek-Peristeri Athens, 15 settembre ore 19:00 Happy Casa Brindisi-Peristeri Athens

Il primo impegno ufficiale della stagione si svolgerà al PalaFlorio di Bari il 21 e 22 settembre in occasione della Supercoppa Italiana, manifestazione alla quale la New Basket partecipa per la seconda volta nella propria storia. I biglietti e abbonamenti sono attualmente in vendita sui circuiti vivaticket.

Supercoppa Italiana a Bari il 21/22 Settembre: 21 settembre Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia, 21 settembre Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona. 22 settembre ore 18:00 finalissima

