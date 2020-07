Intitolato al poliziotto Andrea Romano il tensostatico delle Fiamme Oro

BRINDISI – Sarà intitolato alla memoria di Andrea Romano l’impianto sportivo polivalente di proprietà del Comune di Brindisi, dato in gestione alla questura di Brindisi, situato al rione Bozzano. Lo ha stabilito la giunta comunale attraverso una delibera approvata nella giornata odierna, con parere positivo de ll’Ufficio di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Originario di Mesagne, Romano ha fatto parte della Nazionale azzurra di taekwondo in varie competizioni internazionali con il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, oltre ad essere componente della Nazionale Italiana Olimpica. Purtroppo, un incidente stradale ha stroncato la sua giovane vita il 28 luglio 1999.

Si tratta dunque di una “figura adatta – si legge nella delibera - a testimoniare e tramandare ai giovani i valori di generosità, di dedizione e di servizio che hanno sempre contraddistinto l’operato dell’agente di Polizia Andrea Romano in favore dello sport”.

L’impianto sportivo, con attiguo bocciodromo, venne affidato in concessione d’uso alla questura con delibera del commissario straordinario dell’8 febbraio 2018, al fine di dare attuazione alle indicazioni del capo della Polizia, Carlo Gabrieli, di realizzare l’apertura di Sezione Fiamme Oro presso i diversi Uffici/Reparti territoriali come strumento ideale per la valorizzazione delle strutture sportive e per creare spazio di aggregazione, aperto ai giovani e ai dipendenti, veicolando i valori e l’identità della Polizia di Stato. Il centro sportivo è diventato un luogo di riferimento per le sezioni giovanili Fiamme Oro di taekwondo e pugilato.