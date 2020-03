Brindisi. New Basket: stop agli allenamenti fino al 20 marzo

BRINDISI - Nel tardo pomeriggio il presidente della New Basket Brindisi, Nando Marino ha riunito la squadra e tutto lo staff tecnico, per notificare le decisioni adottate dal Coni, d’intesa con i rappresentanti delle Federazioni, circa la sospensione del campionato e la ripresa fissata per il giorno 3 aprile prossimo. La società ha concesso 10 giorni di sosta degli allenamenti ed i giocatori sono liberi di rimanere in città o raggiungere le proprie sedi, ma devono far ritorno per la ripresa dell’attività agonistica fissata al giorno 20 di questo mese, in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 aprile con la trasferta di Sassari.

La partita di Sassari, tuttavia, dovrebbe essere giocata a porte chiuse, sempre che il campionato possa riprendere il suo naturale percorso dopo la data di stop fissata al 3 aprile. Tutte le partite non disputate fino alla data di sospensione, inoltre, andranno in coda a conclusione del calendario. Il presidente Nando Marino ha voluto assicurare giocatori e staff tecnico che la società ha come priorità assoluta la totale salvaguardia della salute di tutti e che attuerà ogni possibile decisione intesa a favorire le necessità di ognuno.

Marino ha precisato che “la società di adeguerà a tutte le decisioni che saranno assunte dalle disposizioni del Governo e del Coni, in attesa delle ulteriori istruzioni che saranno indicate nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, così come richiesto ieri pomeriggio dal Coni, d’intesa con Federazioni”.