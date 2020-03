Brindisi. New Basket. Gli allenamenti riprenderanno il 3 aprile

BRINDISI - Riprenderanno il 3 aprile gli allenamenti della New Basket Brindisi Spa. Lo ha annunciato la società con una nota dove specifica che, dato lo stato attuale relativo all’emergenza Covid -19 e tenuto conto dell’indicazione della federazione medico sportiva italiana in merito all’attività professionistica, la sessione di allenamento collettiva è stata riprogrammata per il 3 aprile prossimo. A partire dal giorno 27 marzo gli allenatori saranno a disposizione degli atleti per eventuali sedute individuali da concordare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.