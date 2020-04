Brindisi. Al via il progetto “Parliamone con Carmine”, in diretta instagram con il maestro Iaia

BRINDISI - Si intitola “Parliamone con Carmine” IL nuovo progetto nato da una idea del maestro Carmine Iaia, organizzatore di eventi sportivi e fondatore della società sportiva Boxe Iaia Brindisi. L’iniziativa, partita proprio questa settimana, è caratterizzata da dirette streaming sulla pagina Instragram “boxeiaiabrindisi”, nel corso delle quali il maestro Carmine Iaia avvia un dialogo con un interlocutore appartenente, in ogni appuntamento, a categoria differenti: sportivi, commercianti, professionisti, rappresentanti istituzioni, operatori sociali ed altri.

Per il prossimo appuntamento in programma domani venerdì 1 maggio 2020 a partire dalle ore 22.00 ospite della diretta sarà l’assessore allo sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto. Nel corso delle conversazioni vengono affrontati argomenti attuali e si scambiano opinioni sulla emergenza sanitaria e osservazioni sul presente e sulla prospettive futuro. I primi a conversare con il maestro sono stati il giornalista brindisino Nico Lorusso nella diretta di lunedì 27 aprile e il pugile professionista Antonio Santoro mercoledì 29. Tra i prossimi appuntamenti in programma quello con il presidente del comitato regionale Puglia-Basilicata Fpi, Nicola Causi.