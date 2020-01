Ciclopasseggiata e monumenti illuminati: "Brindisi in rosa"

BRINDISI - È stata presentata oggi “Brindisi in rosa”, iniziativa prevista nel programma di appuntamenti di avvicinamento alla tappa del Giro d’Italia Castrovillari-Brindisi.

L’idea di un’Italia in rosa è de La Gazzetta dello Sport organizzatrice della corsa ciclistica a tappe: illuminare di rosa un monumento in ogni città di tappa. A Brindisi il 30 gennaio saranno illuminate le Colonne Romane, simboli storici più amati, insieme a piazza Cairoli, Palazzo Nervegna e Nuovo Teatro Verdi.

Per godere del fascino di questi monumenti in rosa è stata anche organizzata una ciclo passeggiata con una guida. Il raduno dei ciclisti che vorranno partecipare è previsto alle 17 a piazza Cairoli. Il percorso prevede il passaggio da: corso Umberto, corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via F. Consiglio, via Santi, via Duomo, via De Leo, via P. Camassa e viale Regina Margherita con arrivo alla scalinata Virgilio.

Le tappe del percorso guidato saranno: Fontane delle Ancore, statua di Cesare Augusto, statua di Virgilio, Palazzo Nervegna, Nuovo Teatro Verdi, Loggia Balsamo, Cattedrale, Monumento ai caduti, Chiesa di San Paolo e Colonne Romane.

L’organizzazione è curata dal Comitato di Tappa Brindisi con il supporto delle associazioni.