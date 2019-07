Brindisi, Serie D: preso l'esterno Galiano, arriva dalla Salernitana

BRINDISI - Un esterno proveniente dalla Primavera della Salernitana arricchisce il parco under del Brindisi Fc. Si tratta di Walter Galiano, nato nel 2001. Il giovane calciatore ha siglato stamani il contratto che lo legherà ai biancazzurri in vista del prossimo campionato di Serie D. La firma è stata apposta in presenza del direttore sportivo, Nicola Dionisio. Nell’ufficializzare l’ingaggio, la società preannuncia che nei prossimi giorni ci saranno “Importanti nuovi tesseramenti over”.

